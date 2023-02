Il Ministero dei trasporti ha confermato il bonus patente per il 2023 e la piattaforma sarà disponibile a breve per le richieste. Questa misura è stata introdotta dal governo Draghi per incentivare la formazione di nuovi autisti nel settore del trasporto merci e persone.

Il bonus patente consiste in uno sconto dell’80% su una spesa massima di 2.500 euro per coloro che vogliono diventare autisti di mezzi pesanti. L’agevolazione è rivolta a cittadini italiani ed europei di età compresa tra i 18 e i 35 anni che desiderano conseguire la patente di tipologia C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E oppure la carta di qualificazione del conducente (Cqc).

La domanda per il bonus patente può essere presentata fino al 31 dicembre 2026 attraverso la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture. Autoscuole interessate alla misura possono fare richiesta dal 6 febbraio, mentre dal 13 febbraio le domande saranno aperte all’utenza.

Per richiedere il bonus, è necessario accedere al sito https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/ tramite Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) e dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti. Il bonus sarà erogato sotto forma di voucher che dovrà essere utilizzato dal beneficrittore entro 60 giorni dalla sua emissione.