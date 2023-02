Il bonus sociale per le utenze domestiche di luce e gas è esteso per il 2023, consentendo a un maggior numero di famiglie di poter accedere all’agevolazione. La soglia di ISEE per poter beneficiare del bonus è stata alzata a 15.000 euro, con un’ulteriore aumento a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Ciò significa che molte famiglie che non avevano diritto al bonus in precedenza potrebbero ora essere considerate idonee per ricevere il sostegno economico.

Il meccanismo di funzionamento del bonus sociale è molto semplice: non è necessario presentare alcuna domanda, ma è sufficiente avere un ISEE in corso di validità. L’INPS comunicherà questi dati ai gestori di luce e gas, che applicheranno il bonus in automatico alle famiglie che ne hanno diritto. Le famiglie che hanno già percepito il bonus l’anno scorso dovranno solo rinnovare l’ISEE per poter continuare a ricevere l’agevolazione anche nel 2023.

Tuttavia, per i primi mesi dell’anno, il bonus sarà calcolato in base all’ISEE vecchio, e non a quello rinnovato. Ciò significa che le famiglie che avranno diritto al bonus solo a partire dal 2023 non lo riceveranno nei primi mesi dell’anno, ma solo a partire da aprile. In ogni caso, questa estensione del bonus sociale rappresenta una buona notizia per le famiglie in difficoltà economica, che potranno beneficiare di un sostegno concreto per le proprie spese di luce e gas.