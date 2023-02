A partire dalla fine di gennaio 2023, i giovani nati nel 2004 possono registrarsi per ottenere il Bonus Cultura di 500 euro. Tuttavia, c’è un dettaglio a cui non tutti potrebbero aver fatto caso: non esiste un’applicazione ufficiale per smartphone di 18app. In altre parole, nonostante il nome faccia pensare ad un’applicazione, sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple non è possibile trovare nessuna app del Governo relativa al Bonus Cultura. L’unico modo ufficiale per richiedere i 500 euro destinati ai neomaggiorenni è quello di accedere al portale ufficiale 18app dalla sezione “Area Beneficiario”, effettuando il login con SPID o CIE.

Tuttavia, non tutti sembrano aver compreso che non esiste un’app ufficiale per dispositivi mobili, e al punto 4 delle FAQ ufficiali di 18app è specificato che “18app è un’applicazione Web raggiungibile soltanto dal sito”. Pertanto, è meglio evitare di scaricare eventuali app su Play Store o App Store che “rimandano” al portale, poiché potrebbero non essere sicure.