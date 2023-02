Il bonus da 150 euro è introdotto come misura di sostegno economico a favore di alcune categorie di lavoratori e sarà erogato a febbraio 2023. La sua erogazione avverrà automaticamente per alcuni destinatari, come i titolari di rapporti di lavoro stagionali, a tempo determinato e intermittenti, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca, i disoccupati e i beneficiari di alcuni bonus Covid. Per altri destinatari, invece, sarà necessario presentare una domanda. I tempi di erogazione dipendono dalla categoria di appartenenza e, in generale, il bonus dovrebbe essere erogato nella prima metà del mese.

In generale, il bonus è erogato in modo automatico per alcune categorie di lavoratori, mentre per altre è necessario presentare una domanda specifica. I destinatari del bonus Inps includono, ad esempio, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, i disoccupati, i lavoratori autonomi senza partita Iva, gli incaricati delle vendite a domicilio e molte altre categorie di lavoratori.

Tra i destinatari del bonus Inps, particolarmente importanti sono i lavoratori del settore spettacolo, che hanno subito notevoli perdite economiche a causa delle chiusure e delle limitazioni imposte dalle autorità per fronteggiare la pandemia. Grazie al bonus Inps, questi lavoratori hanno potuto ricevere un aiuto economico per far fronte alle difficoltà e sostenere la propria attività.