Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente annunciato la disponibilità della piattaforma per richiedere il bonus carburanti per le imprese di trasporto viaggiatori. Questa misura, che si inserisce all’interno delle azioni messe in campo dal governo italiano per far fronte alla crisi geopolitica internazionale che ha causato l’aumento dei prezzi del carburante, prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro a favore delle imprese dell’autotrasporto passeggeri.

Il bonus carburanti è destinato all’acquisto di carburante per autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale, come quelli a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrido diesel/elettrico e a motorizzazione termica di classe Euro 5. Possono richiedere il bonus carburanti le imprese autorizzate dell’autotrasporto che esercitano servizi di trasporto di persone e che non sono soggette a obblighi di servizio pubblico.

Il contributo previsto dal bonus carburanti consiste in un rimborso fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre del 2022 per la spesa di carburante da parte delle imprese di trasporto viaggiatori.

Per richiedere il bonus carburanti, le imprese di trasporto viaggiatori devono accedere alla piattaforma online dedicata all’indirizzo https://carburantebus2022.consap.it e registrarsi con la propria PEC. Una volta effettuata la registrazione, è possibile accedere alla propria area riservata, aggiungere le fatture relative all’acquisto di carburante effettuato nel secondo quadrimestre del 2022 e compilare tutti i dati obbligatori.

Le richieste di bonus carburanti possono essere presentate fino alle ore 12 del 23 marzo 2023. Il contributo sarà erogato dopo la valutazione e l’approvazione delle richieste effettuate tramite la piattaforma online.