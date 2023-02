Ci sono diverse agevolazioni e aiuti a cui possono accedere le casalinghe in questo 2023. Ad esempio, è possibile accedere a corsi formativi gratuiti per acquisire competenze lavorative, ottenere uno sconto sulla bolletta della luce, del gas e dell’acqua grazie al bonus sociale, e richiedere un contributo economico per le mamme disoccupate con figli a carico. Inoltre, è prevista una nuova agevolazione per le casalinghe chiamata “Carta Risparmio spesa”, ma il decreto attuativo non è ancora emesso. Un’altra agevolazione che potrebbe interessare alle casalinghe è il Bonus Bebè, anche noto come “Assegno di natalità”. Si tratta di un contributo economico rivolto alle famiglie che hanno un nuovo nato o un minore adottato o in affidamento preadottivo. Il bonus può essere richiesto entro un anno dalla nascita, dall’adozione o dall’affidamento del minore, e può arrivare fino a 1.000 euro.

Inoltre, esistono anche alcuni bonus regionali e comunali che potrebbero essere utili alle casalinghe, come ad esempio il Bonus Famiglia offerto da alcune regioni italiane. Questo bonus prevede l’assegnazione di un contributo economico a favore delle famiglie con figli a carico, che possono utilizzarlo per sostenere le spese di scuola, attività sportive o culturali, spese sanitarie e molto altro.

Infine, è importante sottolineare che le casalinghe possono beneficiare di agevolazioni fiscali in caso di ristrutturazione della propria abitazione, ad esempio con la detrazione fiscale del 50% per interventi di riqualificazione energetica o del 36% per interventi di ristrutturazione edilizia.