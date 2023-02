La notte scorsa a Napoli si sono registrati due episodi di violenza che hanno destato preoccupazione nella città. In via delle Repubbliche Marinare nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, una bomba carta è fatta esplodere all’esterno di un negozio, causando la deviazione della saracinesca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato che sta indagando sulla matrice del gesto. In un altro episodio, sempre avvenuto nella stessa notte, i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono chiamati in via del Maratoneta 6 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un centro scommesse. Fortunatamente, non si sono registrati feriti ma sono rinvenute due ogive dai militari del nucleo investigativo di Napoli, impegnati nei rilievi. Anche in questo caso, le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e la matrice del fatto.

Questi due episodi di violenza suscitano preoccupazione nella città, soprattutto in un momento già difficile a causa della pandemia. È importante che le forze dell’ordine lavorino in modo tempestivo ed efficace per individuare i responsabili e garantire la sicurezza dei cittadini. È altresì importante che la comunità si unisca nella condanna di questi atti di violenza e nel sostegno alle forze dell’ordine che lavorano per garantire la sicurezza di tutti.