In base ai dati di Facile.it sulla bolletta energetica del 2022, le famiglie italiane hanno speso in media 1.434 euro per l’elettricità, il 108% in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas (+57%). La regione che ha avuto la bolletta elettrica più alta è stata la Sardegna (1.789 euro), seguita da Sicilia (1.627 euro) e Campania (1.519 euro). Le regioni con le bollette più alte per il gas sono state il Trentino-Alto Adige (1.729 euro), Emilia-Romagna (1.646 euro) e Lombardia (1.639 euro).

Per quanto riguarda la bolletta elettrica, la Sardegna è la regione con i consumi elettrici più alti e quindi la bolletta più alta, con un costo di 1.789 euro per un consumo medio a famiglia di 3.672 kWh. La Sicilia e la Campania seguono, con 1.627 euro e 1.519 euro rispettivamente. Le regioni con le bollette elettriche più leggere sono Liguria (1.176 euro), Piemonte (1.289 euro) e Trentino-Alto Adige (1.314 euro).

Per il gas, il Trentino-Alto Adige è la regione con la bolletta più alta, con 1.729 euro per un consumo medio a famiglia di 1.352 smc. Seguono Emilia-Romagna (1.646 euro) e Lombardia (1.639 euro). La regione con la bolletta gas più bassa è la Campania (1.267 euro).

In generale, le famiglie italiane hanno speso 2.893 euro in media per le bollette di luce e gas, rispetto ai 1.616 euro del 2021. Secondo Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it, è importante continuare a monitorare i propri consumi e le offerte sul mercato per identificare opportunità di risparmio.