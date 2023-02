Nel mese di gennaio 2023, le famiglie italiane che sono ancora sotto la tutela del servizio pubblico di distribuzione del gas hanno registrato una significativa riduzione della bolletta del gas rispetto al mese di dicembre 2022. Secondo i dati rilasciati da Arera, la bolletta per la famiglia tipo è scesa del 34,2%. La componente del prezzo del gas che copre i costi di approvvigionamento, chiamata Cmemm, è aggiornata ogni mese da Arera sulla base della media del prezzo del mercato all’ingrosso italiano ed è pubblicata entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Questo calo dei prezzi del gas è una buona notizia per le famiglie che sono ancora sotto la tutela del servizio pubblico, poiché significa che potranno risparmiare sulla loro bolletta mensile. Tuttavia, è importante sottolineare che i prezzi del gas possono fluttuare in base all’andamento del mercato, quindi è sempre consigliabile monitorare costantemente la propria bolletta per essere sempre informati su eventuali variazioni dei prezzi.