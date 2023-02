L’Italia è ricca di aree protette, che rappresentano un patrimonio naturale unico e irripetibile. Queste aree sono create per preservare la biodiversità e garantire che le future generazioni possano godere della bellezza della natura incontaminata. Purtroppo, non tutti rispettano queste aree protette e spesso sono utilizzate per attività non autorizzate, come il caso recente di un uomo di 30 anni sorpreso a circolare in sella alla sua moto da cross all’interno della foresta demaniale di Roccarainola, in località Piana del Pozzo.

Questa zona è un’area a riserva integrale e un sito di interesse comunitario, il che significa che è protetta da normative rigorose e che l’accesso è limitato a scopi specifici. Tuttavia, quest’uomo ha deciso di ignorare queste restrizioni e circolare all’interno della zona, causando danni irreparabili all’habitat e deturpando le bellezze naturali della zona. Per questo motivo, l’uomo è denunciato dai carabinieri forestali per deturpamento di bellezze naturali e deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. Il suo veicolo è sequestrato e le autorità hanno annunciato che i controlli continueranno nei prossimi giorni per tutelare la collettività e l’ambiente.