La Guardia di Finanza ha svolto un’importante operazione di sequestro a Pagani, dove è stata individuata una fabbrica di abbigliamento sportivo contraffatto. Dopo controlli attenti, i militari hanno ritenuto il materiale prodotto dalla fabbrica non originale e quindi illecito. La scoperta è possibile grazie ad un’indagine durata molto tempo e all’efficace pedinamento da parte delle forze dell’ordine. Il sequestro ha portato alla confisca di ben 50 macchine industriali utilizzate per la produzione del falso abbigliamento sportivo, tra cui cucitrici, stampanti termiche, tagliacuci e ricamatrici. Inoltre, sono sequestrati oltre 100.000 prodotti già pronti per essere immessi sul mercato, tra cui magliette, tute, sciarpe e altri oggetti di merchandising con loghi e foto delle più note società calcistiche.

La titolare dell’azienda è denunciata alla procura presso il tribunale di Nocera Inferiore per la realizzazione e la produzione di prodotti contraffatti. Questa operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la contraffazione, una pratica illegale che danneggia le aziende, i consumatori e l’economia in generale.