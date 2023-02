La Polizia Locale di Napoli ha condotto un’operazione di contrasto alla contraffazione nella zona Duchesca, un’area nota per la presenza di venditori ambulanti, depositi e opifici che producono e vendono prodotti contraffatti. Gli agenti, impegnati in un’azione congiunta con altre forze dell’ordine e con il personale dell’Asia Napoli, hanno osservato movimenti sospetti di persone che trasportavano grossi pacchi di plastica.

Durante le verifiche, gli agenti sono riusciti a recuperare ed a sequestrare 38 felpe e maglioni e 49 paia di pantaloni, tutti contraffatti con marchi di note griffe. Inoltre, la Polizia Locale ha effettuato controlli stradali che hanno portato all’emissione di 19 verbali per varie infrazioni, al sequestro amministrativo di 2 veicoli sprovvisti di assicurazione e alla rimozione di 8 veicoli in sosta irregolare.

In zona Quartieri Spagnoli, la Polizia Locale ha svolto verifiche relative alle occupazioni di suolo. Tre esercizi pubblici sono sanzionati per aver installato tende solari all’esterno dei locali senza le necessarie autorizzazioni. Inoltre, sono rimossi 230 paletti abusivi. Per garantire la sicurezza della zona, la Polizia Locale ha assicurato il presidio fino alle 24 con 3 pattuglie automontate che hanno effettuato pattugliamenti costanti in piazza Garibaldi e nelle strade limitrofe.