La storia di un passante che ha salvato un bambino dal soffocamento durante i festeggiamenti di Carnevale a Cassino, sta commuovendo il web. La mamma del bambino sta cercando il salvatore per ringraziarlo personalmente per il suo atto di coraggio. L’episodio si è verificato in piazza Diamare quando il bambino, di soli 4 anni, stava giocando con gli amichetti e ha ingoiato alcuni coriandoli che gli hanno bloccato il respiro. La madre, disperata, ha iniziato a cercare aiuto, ma è stato un passante ad intervenire prontamente, praticando la manovra di disostruzione delle vie aeree.

Grazie alla tempestiva azione del soccorritore, il bambino è stato liberato dai coriandoli e ha ripreso a respirare. Il passante, però, non ha voluto ricevere ringraziamenti e si è dileguato subito tra la folla. La madre del bambino, commossa e grata, sta cercando di rintracciare il suo salvatore per ringraziarlo personalmente per aver salvato la vita di suo figlio. La sua testimonianza è un esempio di come l’umanità e il coraggio possono emergere anche in situazioni difficili e inaspettate.