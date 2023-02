Tragedia sfiorata a Lucugnano, una frazione di Tricase in provincia di Lecce, dove un bambino di soli 4 anni è precipitato da un balcone al primo piano di uno stabile. Il bimbo, che si trovava sul balcone insieme al padre, è caduto da un’altezza di tre metri e ha riportato una frattura ad una gamba. Secondo le prime ricostruzioni, il padre stava togliendo gli addobbi natalizi quando il bimbo, forse incuriosito o distratto, si sarebbe sporto troppo dal balcone precipitando al suolo. Immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118, il piccolo è trasportato in codice rosso all’ospedale di Tricase dove lo hanno medicato per la frattura alla gamba.

Per fortuna, i medici non hanno riscontrato alcun trauma cranico e il bambino è tenuto sotto osservazione per accertamenti. Nonostante la situazione sia gestita con la massima urgenza, la paura per la sorte del piccolo ha scosso tutta la comunità. Sull’accaduto indagano i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire se ci siano eventuali responsabilità. Questo triste episodio ci ricorda l’importanza di mantenere sempre alta la vigilanza sui bambini, soprattutto in situazioni in cui si trovano in prossimità di finestre o balconi.