La fortuna ha baciato di nuovo l’Irpinia, in particolare la città di Avellino pochi giorni dopo i “6” al Superenalotto nella vicina Atripalda. L’ultima vincitrice è una donna ucraina, badante di professione, che vive da anni ad Avellino e assiste una persona anziana. Con un biglietto “Gratta & Vinci” acquistato presso la tabaccheria Noviello di via Tagliamento ad Avellino, la signora ha vinto la cifra di 500mila euro. Dopo un momento di incredulità e disorientamento, la donna ha festeggiato insieme ai titolari della tabaccheria.

Non è la prima volta che la fortuna bacia questo esercizio commerciale: mesi fa, infatti, nella stessa tabaccheria è stata vinta una somma di 300mila euro con una quaterna al Lotto. Una serie di coincidenze che sembrano quasi straordinarie.

Ma le vincite da capogiro non finiscono qui: solo pochi giorni fa, ad Atripalda, come detto sono acquistate sei quote milionarie del Superenalotto, ciascuna delle quali ha permesso al fortunato possessore di incassare la somma di 4 milioni di euro. Una vera e propria pioggia di denaro sulla provincia di Avellino, che sembra aver fatto girare la testa a molti.