I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno bloccato due giovani di 16 anni ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è effettuato nei pressi del centro commerciale “La Cartiera” di Pompei, dove i due minorenni erano sorpresi mentre cercavano di disfarsi della droga. Con loro, i Carabinieri hanno trovato 6 dosi di hashish, altri 5 grammi di droga e tre telefoni cellulari, oltre a 130 euro in contanti. Ma il dato che preoccupa maggiormente è che i due giovani spacciatori utilizzavano Tiktok per attirare acquirenti. Le indagini dei militari dell’Arma hanno ricostruito la dinamica dei video pubblicati sulla piattaforma: parole ripetute, gesti sempre uguali e numeri per indicare gli orari di vendita.

Questo episodio sottolinea l’importanza di monitorare costantemente i social network, in particolare quelli utilizzati dai giovani, per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. I Carabinieri continueranno le loro indagini per identificare il mercato da cui i minorenni attingevano la droga da vendere a Pompei.

E’ fondamentale che le istituzioni, la scuola e la famiglia lavorino insieme per sensibilizzare i giovani sulle conseguenze negative legate all’uso e al commercio di sostanze stupefacenti e fornire loro alternative positive e costruttive per il loro futuro. Solo in questo modo potremo garantire una società più sana e sicura per tutti.