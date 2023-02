Tragico incidente a Lauro, in provincia di Avellino, dove un uomo di 60 anni è finito azzannato dal suo pit-bull. Il proprietario di un noto bar della zona, stava trascorrendo del tempo con il suo animale domestico quando, improvvisamente, il cane ha morso l’uomo al volto causandogli gravi ferite. Il 60enne è subito trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove i medici hanno lavorato duramente per salvargli la vista. Grazie ai loro sforzi, l’uomo è riuscito a mantenere la vista e ora si trova ricoverato nel nosocomio del capoluogo irpino.

Il peggio si è evitato grazie all’intervento del cognato dell’uomo, che ha udito le sue urla e ha subito chiamato i soccorsi. Anche il cognato è rimasto ferito durante l’incidente, riportando diverse lesioni a una mano che gli sono curate con l’applicazione di vari punti di sutura.

Questo incidente mette in evidenza l’importanza di essere sempre attenti quando si tratta di animali domestici, soprattutto quelli di grossa taglia come i pit-bull, che possono diventare pericolosi se non addestrati e gestiti correttamente. È fondamentale che i proprietari di animali domestici siano informati sulla loro natura e su come gestirli in modo sicuro per evitare situazioni pericolose per se stessi e per gli altri.