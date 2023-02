Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 88.823,37 euro nei confronti di una ditta individuale di Castellammare di Stabia e del suo titolare. Il provvedimento è emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura. L’indagato, operante nel settore della stampa di arti grafiche, è accusato di avere omesso di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte dirette relativa all’anno 2018, a fronte del conseguimento di ricavi per un ammontare pari a 222.450 euro, conseguendo pertanto un indebito risparmio d’imposta pari ad 88.823,37 euro.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare è sequestrata la somma di 76 mila euro, ponendo il vincolo giudiziario su quote societarie e su un immobile riconducibili all’imprenditore indagato.