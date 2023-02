I Carabinieri stanno investigando su due episodi di furto avvenuti nella zona di Pozzuoli, vicino a Napoli. La prima rapina è stata portata a segno nei pressi di via Artiaco 144, dove un uomo a bordo di un’auto ha sfondato la vetrina di un supermercato Conad, portando via due registratori di cassa. La seconda rapina è stata invece un tentativo avvenuto a via degli Imperatori, dove un uomo a bordo di una Fiat Uno ha tentato di sfondare la vetrina di un bar Cocorico 3.0, ma non è riuscito nel suo intento e ha fuggito a piedi lasciando l’auto sul posto.

I militari sono allertati dal numero 112 e sono intervenuti prontamente su entrambi i luoghi. Al momento sono in fase di acquisizione eventuali immagini da sistemi di videosorveglianza delle due zone per identificare i responsabili.

Questi episodi di furto dimostrano l’importanza di installare sistemi di sicurezza efficaci nei negozi e nei locali commerciali. Una videosorveglianza adeguata può aiutare a prevenire questi crimini e fornire indizi preziosi per l’identificazione dei responsabili. I Carabinieri stanno lavorando diligentemente per risolvere questi episodi e portare i responsabili alla giustizia.