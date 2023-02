La notizia del furto e dello smantellamento di un’auto a Caivano rappresenta un episodio emblematico del fenomeno in crescita del furto di pezzi di ricambio. Come segnalato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, questo trend sta colpendo sempre più persone perbene, che vedono le proprie auto smantellate e le carcasse abbandonate in aree isolate o addirittura date alle fiamme, creando una sorta di “cimiteri” di macchine sventrate. Il furto di pezzi di ricambio, in particolare catalizzatori e batterie, è un fenomeno in forte ascesa, alimentato dalla richiesta di questo materiale da parte del mercato nero. I ladri sono alla ricerca di parti di auto che possano essere rivendute ad altri soggetti o utilizzate per riparare altri veicoli.

Questa nuova ondata di criminalità richiede misure adeguate per contrastare il fenomeno e proteggere i cittadini. È necessario aumentare i controlli e le azioni di prevenzione da parte delle forze dell’ordine, nonché promuovere la collaborazione tra le istituzioni e i cittadini per individuare e denunciare questi reati.

Inoltre, è importante ricordare che il furto di pezzi di ricambio non è solo un danno economico per le vittime, ma può anche rappresentare un rischio per la sicurezza stradale. Infatti, l’uso di parti di ricambio di bassa qualità o non omologate può compromettere la stabilità e la sicurezza del veicolo.