Una rottura della condotta idrica ha causato un’alluvione che ha colpito molte strade tra Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, questa mattina. L’acqua ha allagato la carreggiata e ha causato un geyser, con conseguenze molto pericolose per gli automobilisti. Infatti, una vettura di passaggio è finita in una voragine aperta dall’esplosione della condotta d’acqua, che si trovava sotto la strada. L’acqua aveva reso impossibile vedere il grande buco che si era aperto, causando l’incidente. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente dell’auto e se è ferito.

Le autorità locali sono intervenute sul posto per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione stradale. Gli addetti dell’acquedotto hanno interrotto il flusso d’acqua per evitare ulteriori danni e riparare la condotta rotta.

È importante che le autorità locali si occupino della manutenzione della rete idrica e delle strade, al fine di prevenire questi incidenti che possono mettere in pericolo la vita delle persone. Anche gli automobilisti devono fare attenzione quando guidano in condizioni meteo avverse o quando ci sono delle situazioni di emergenza come questa.