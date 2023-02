Quella della sosta selvaggia è una delle problematiche più ‘fastidiose’ che colpisce il territorio napoletano e che spinge sempre più cittadini a denunciare il fenomeno soprattutto quando non si parla di ‘occasionalità’ ma di vera e propria abitudine. Infatti nella zona di Pizzofalcone un’auto è parcheggiata, indebitamente, sempre nello stesso posto da almeno tre anni.

A segnalarlo è una residente che si è rivolta al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Io vivo in Vico Egiziaca a Pizzofalcone, un vicoletto che potrebbe essere molto carino, ma aimè, è sempre sporco perché non passano gli spazzini e purtroppo ci sono tanti incivili qui. il problema però, che più mi fa rabbia è che il vicolo è chiuso dalle auto parcheggiate, una in particolare è ferma da più di tre anni, ho fatto diverse segnalazioni ai vigili ma non ho mai ottenuto nulla. cosa posso fare? i vigili da quello che ho capito dicono che non essendoci una segnaletica non possono fare nulla, come si fa ad ottenere la segnaletica? magari un bel divieto di sosta! si può fare? “-ha raccontato la donna.

“Abbiamo segnalato la questione alla Polizia Municipale e agli uffici del Comune aspettandoci al più breve delle risoluzioni”- ha commentato Borrelli con i consiglieri municipali di Europa Verde Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci – “Tale episodio è l’ennesima dimostrazione del grado di inciviltà che si è raggiunto e che sfata, ancora una volta, il mito del “parcheggio qui tanto sto via soltanto 5 minuti’ dato che l’inciviltà e l’arroganza non sono mica cose temporanee, e pure se fosse così sarebbero sempre da combattere, ma fanno evidentemente parte del corredo genetico di certi individui che quindi vanno corretti cominciando ad essere inflessibili. Ci battiamo da anni contro la sosta selvaggia che crea problemi, disagi e e pericoli. È tempo che le Istituzioni supportino davvero tale battaglia.”