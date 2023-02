Nella notte intorno alle 4:30 del mattino, i carabinieri di Ercolano sono intervenuti in corso Resina per l’incendio di un’auto. Le fiamme hanno distrutto completamente una Fiat Panda intestata a una donna di 48 anni residente nella zona ed incensurata. I Vigili del Fuoco di Torre del Greco sono riusciti a spegnere l’incendio, ma la vettura è stata completamente distrutta. Al momento, le autorità stanno indagando per stabilire le cause dell’incendio e la sua matrice.

Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un atto doloso. Le autorità stanno interrogando la proprietaria dell’auto e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona per cercare di capire cosa sia successo. L’incendio ha causato preoccupazione nella comunità locale, in quanto si tratta di un evento inquietante che potrebbe indicare la presenza di attività criminali nella zona. Le autorità stanno lavorando per rassicurare i residenti e per garantire la loro sicurezza.