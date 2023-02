L’incendio di un’auto durante la marcia ha causato non solo danni alla vettura, ma anche a un palo della Telecom. L’episodio si è verificato ad Aiello del Sabato, in contrada Schiti e ha causato un notevole spavento all’automobilista che per fortuna è riuscito a mettersi in salvo. La rapidità con cui l’automobilista ha allertato i vigili del fuoco ha permesso di evitare conseguenze peggiori. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti tempestivamente e hanno domato l’incendio, limitando i danni al palo della rete telefonica. Questo episodio dimostra l’importanza di essere sempre preparati e di sapere come comportarsi in caso di emergenza.

L’incendio di un’auto può essere causato da molteplici fattori, tra cui un problema meccanico, un corto circuito o un’avaria elettrica. In ogni caso, è importante mantenere la calma e seguire alcune semplici regole per evitare conseguenze peggiori. Ad esempio, è necessario fermarsi il più lontano possibile dalle fonti di combustione, evitare di aprire il cofano dell’auto e allontanarsi dalla vettura.