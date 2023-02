L’Inps ha reso disponibile una nuova versione del suo simulatore pensionistico chiamato “Pensami – Pensione a misura”. Questo strumento consente ai cittadini di simulare diversi scenari pensionistici utilizzando i propri dati personali, senza la necessità di effettuare alcuna registrazione. Il simulatore permette di calcolare le proprie prospettive pensionistiche sia nelle singole gestioni previdenziali, sia cumulando tutta la contribuzione.

La nuova versione del simulatore presenta un percorso semplificato per l’inserimento dei dati anagrafici e contributivi e una selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l’accesso alla pensione. Inoltre, sono realizzati dei video-tutorial per guidare gli utenti durante l’utilizzo del simulatore e una nuova funzione consulenziale per orientare le scelte verso i migliori scenari pensionistici. La nuova versione del servizio “Pensami” sarà presto aggiornata rispetto alle ultime novità legislative previste dalla legge di Bilancio per il 2023 e sarà disponibile anche come App per dispositivi mobili.