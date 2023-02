Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato la piattaforma online per richiedere il “Bonus patenti giovani autotrasportatori”, destinato a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che vogliono conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati alle attività di autotrasporto di persone o merci. I voucher erogati possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2026 presso tutte le autoscuole aderenti all’iniziativa sul territorio nazionale per coprire le spese necessarie al conseguimento dei permessi di guida C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.

La registrazione alla piattaforma richiede l’utilizzo di credenziali di identità digitale SPID, Carta di identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il buono deve essere attivato dall’autoscuola entro 60 giorni dalla sua emissione e il bonus può essere richiesto fino ad esaurimento delle risorse stanziate.