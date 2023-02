La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 8.092 bottiglie di vodka contraffatte, ciascuna da un litro, appartenenti a due note aziende produttrici. Il sequestro principale è avvenuto nella provincia di Treviso, dove gli alcolici sono venduti anche ad altri operatori economici sparsi in tutta Italia. Di conseguenza, sono scattati ulteriori sequestri nelle province di Vicenza, Cremona, Pesaro, Napoli, Salerno, Campobasso, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Palermo.

Le Fiamme Gialle hanno quindi condotto una serie di perquisizioni e sequestri nelle province di Milano, Torino e Roma, per tracciare la vendita di altre 21.466 bottiglie di vodka a numerosi commercianti in diverse regioni italiane. Al momento, sono ancora in corso gli approfondimenti per individuare gli operatori economici coinvolti nella vendita dei prodotti contraffatti.

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di sottrarre dal mercato i prodotti contraffatti ancora disponibili per la vendita, per un giro d’affari complessivo stimato in oltre un milione di euro. La contraffazione rappresenta un fenomeno diffuso e dannoso per l’economia, in quanto oltre a danneggiare le aziende originali, impone ai consumatori prodotti di bassa qualità e a rischio per la salute.