Edi Effetti Digitali Italiani, un’azienda leader nel settore degli effetti visivi, ha come obiettivo di assumere 120 talenti nel 2023. Con clienti del calibro di Marvel, DC Comics e Warner Bros, l’azienda si trova ad affrontare la sfida di non poter accettare tutti i progetti proposti a causa della mancanza di personale qualificato. Per rispondere a questa esigenza, l’azienda ha fondato quattro anni fa la scuola di formazione Accaedi, che ha formato oltre 130 giovani e alcuni dei quali sono ora a far parte dell’equipe stabile.

Accaedi offre tre percorsi didattici che coprono l’uso di software fondamentali nel campo degli effetti visivi come SideFX Houdini, Foundry Nuke e Unreal Engine. L’offerta formativa è di alta qualità, affidandosi ai migliori Vfx Artist e Vfx Supervisor del settore, come dimostrato dalle vittorie del David di Donatello e dalla nomination agli Emmy vinti dall’azienda.

Con l’obiettivo ambizioso di assumere 120 talenti e un’offerta formativa di alta qualità, Edi Effetti Digitali Italiani si prepara ad affrontare le sfide del futuro e a continuare a offrire effetti visivi di livello mondiale.