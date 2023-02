Dalla scorsa settimana è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2023, che prevede l’erogazione dell’Assegno unico (Auu) mensile per i cittadini con figli a carico. La misura ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie a sostenere le spese per i propri figli e prevede un importo erogato dall’Inps che sarà basato sull’aumento dell’inflazione. Secondo i dati dell’Istat, l’inflazione nel 2022 è aumentata del +8,1%, e questo aumento riguarderà non solo l’importo dell’Auu, ma anche le soglie Isee in base alle quali il desconto è graduato. Al momento, l’assegno base per un figlio minorenne è di 175 euro al mese, riconosciuto ai nuclei con Isee non superiore a 15 mila euro. Al di sopra di questa soglia, l’importo decresce gradualmente fino a 50 euro per i nuclei con Isee oltre 40 mila euro.

Con l’entrata in vigore della nuova legge, l’importo dell’Auu aumenterà fino a circa 189 euro per i nuclei con Isee fino a 16.215 euro e fino a 54 euro per i nuclei con Isee fino a 43.240 euro. Tuttavia, questo aumento potrebbe essere superiore all’8,1% per alcune famiglie, in quanto l’Isee, che comprende anche una componente patrimoniale, è calcolato rispetto alla situazione di due anni prima e potrebbe non aumentare allo stesso ritmo dell’inflazione del 2022.

Per poter beneficrivere gli aumenti sull’assegno di marzo, entro il 28 febbraio sarà necessario presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e gli altri documenti necessari per ottenere l’Isee aggiornato. Se la presentazione avverrà entro il 30 giugno, gli arretrati saranno erogati solo dal mese successivo alla presentazione, mentre in caso di mancata presentazione, l’Inps erogherà solo l’importo minimo dell’Auu.