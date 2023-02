A partire dal 1° marzo 2023, l’INPS erogherà automaticamente l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico a coloro che hanno presentato una domanda accolta e in corso di validità nel periodo gennaio 2022-febbraio 2023. Non sarà necessario presentare una nuova domanda. Tuttavia, coloro che non hanno mai ricevuto l’Assegno Unico o hanno presentato una richiesta respinta o non è più valida, dovranno presentare una nuova domanda. Se ci sono variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda, come la nascita di un figlio o una variazione nell’IBAN, i richiedenti dovranno comunicarle tempestivamente all’INPS per integrare la domanda già presentata. L’Assegno Unico sarà riconosciuto a partire dal mese di marzo 2023 per le domande presentate entro il 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda la quantificazione dell’Assegno, tutti i beneficiari dovranno presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’anno 2023. Senza una nuova DSU, l’importo dell’Assegno Unico e Universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Infine, la circolare fornisce ulteriori dettagli sulle modalità di determinazione ed erogazione dell’Assegno Unico e Universale, nonché sui requisiti per poter beneficiare della prestazione.