L’INPS ha recentemente chiarito le disposizioni relative alla maggiorazione del bonus per l’assegno unico universale destinato ai genitori vedovi, ovvero in caso di decesso del genitore. La maggiorazione sarà rilasciata in forma automatica per coloro che hanno presentato richiesta di adesione al contributo universale per i figli a partire dal 1° gennaio 2022. La maggiorazione consiste in un bonus aggiuntivo di 30 euro per ciascun figlio fino a un reddito certificato ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro annui.

Per le famiglie con redditi superiori a tale valore, il bonus sarà ridotto in modo progressivo fino ad annullarsi completamente in presenza di un reddito certificato ISEE uguale o superiore a 40.000 euro. Si tratta di una disposizione che ha l’obiettivo di fornire un sostegno economico alle famiglie che si trovano in una situazione difficile, ovvero quella della perdita di uno dei genitori. Tuttavia, la maggiorazione del bonus per l’assegno unico universale è destinata solo ed esclusivamente ai genitori vedovi, e non a tutte le famiglie con figli.