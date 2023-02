La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha ordinato la demolizione di un palazzo abusivo di quattro piani a Giugliano in Campania, di proprietà di un pregiudicato agli arresti domiciliari. L’immobile era costruito senza permesso in un’area sismica e di inedificabilità. Dopo la demolizione, l’ufficio giudiziario recupererà le spese dal proprietario. La Procura ha sottolineato che le demolizioni inviano un segnale chiaro che l’abusivismo non è tollerato.

La demolizione di edifici abusivi è una pratica sempre più comune in Italia, in quanto si vuole combattere l’abusivismo edilizio e ripristinare la legalità urbanistica. Questo tipo di azioni può essere portato avanti dalle autorità competenti, che hanno il potere di ordinare la demolizione degli edifici abusivi, spesso a spese dei proprietari. Tuttavia, tali demolizioni possono spesso creare proteste da parte delle persone che sono costrette a lasciare i propri alloggi. In ogni caso, queste operazioni sono finalizzate a far rispettare la legalità e a prevenire il rischio di disastri dovuti a costruzioni abusive in zone non edificabili o inadatte.