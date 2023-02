La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo per temperature in sensibile diminuzione con gelate serali e notturne e venti forti nord-orientali. Questo avviso riguarda l’intero territorio regionale a partire dalle 17 di sabato 4 febbraio e terminerà alle 9 di lunedì 6 febbraio, ma non è escluso che il trend di abbassamento delle temperature possa persistere anche nei giorni successivi.

Il territorio campano dovrà prepararsi a affrontare venti forti nord-orientali, che tenderanno ad attenuarsi dalla sera di domenica 5 febbraio. Anche il mare sarà agitato, soprattutto lungo le coste esposte. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, causando gelate serali e notturne che potrebbero essere persistenti a tutte le quote.

A causa della forte intensità del vento, è possibile che si verifichino danni alle strutture provvisorie come impalcature o altre strutture esposte alle sollecitazioni del vento. Si consiglia di prestare attenzione anche alla possibile caduta di rami o alberi.

Per proteggere la propria sicurezza e quella della propria famiglia, è importante seguire i consigli della Protezione Civile e prepararsi ad affrontare questa ondata di maltempo. Si consiglia di verificare regolarmente le previsioni meteo e di seguire gli eventuali aggiornamenti sulla situazione.