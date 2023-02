Nella notte del 12 febbraio 2023, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano sono intervenuti in via Benedetto Cozzolino ad Ercolano per una segnalazione di una rapina presso un esercizio commerciale. Il negoziante ha riferito di essere affiancato da un’auto con a bordo due persone, una donna armata di pistola, che ha minacciato il negoziante e gli ha fatto consegnare del denaro. Il negoziante, con l’aiuto di un familiare, ha tentato di recuperare il denaro ma è coinvolto in una colluttazione con la rapinatrice che ha lasciato cadere la pistola ed il denaro. La donna è poi fuggita a bordo di un’auto condotta da un uomo.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l’auto ed hanno arrestato il conducente e la rapinatrice. P.B., di 34 anni, e A.T., di 30 anni, entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono arrestati per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. La pistola, una replica modello Bruni priva del tappo rosso, e l’auto sono sequestrate.