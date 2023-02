Gaetano Cimmino, proprietario di negozi di frutta e verdura nel centro storico di Salerno, è finito arrestato dalla polizia di Stato per detenzione illegale di armi, munizioni e droga. Inoltre, sono trovate anche due placche false con gli stemmi della polizia di Stato e della guardia di finanza. Le autorità hanno sequestrato cocaina, un bilancino di precisione e 1.300 euro in contanti. Cimmino è noto nel mondo dello spaccio cittadino e, secondo le indagini, utilizzava i suoi negozi come copertura per la vendita di sostanze stupefacenti. La scoperta delle armi e delle munizioni in suo possesso ha fatto temere alle autorità la possibilità che Cimmino potesse essere coinvolto in attività criminali più gravi.

L’arresto di Cimmino è possibile grazie alle indagini condotte dalle forze dell’ordine, che avevano iniziato a monitorare le attività del sospettato già da diversi mesi. Il sequestro delle armi e della droga, inoltre, ha contribuito a rendere più sicure le strade della città e a combattere il fenomeno dello spaccio.