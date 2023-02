«Oggi pomeriggio, alla presentazione del progetto “Il prima e dopo Pelusa” del mister Cesar Cruz non abbiamo soltanto ricordato la figura carismatica ed emblematica di Diego Armando Maradona ma abbiamo finalmente parlato di sport. Quello bello, quello puro. Un momento di grande coinvolgimento che ha visto la partecipazione dei ragazzi e dei pulcini che amano il calcio come strumento di convivenza e divertimento. Da assessora allo Sport e da donna di Sport sono felice che i valori come l’onestà, il rispetto, la solidarietà vengano appresi dai più piccoli attraverso il calcio, o lo sport in genere». Lo ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Poggiomarino, Maria Carillo.

«Grazie di cuore alle scuole ed alle associazioni presenti. Un grazie all’amministrazione tutta, in particolare al sindaco Maurizio Falanga, al presidente del Consiglio Francesco Parisi, a Mister Cesar Cruz, a Javier Pedersoli che abbiamo avuto in collegamento dall’Argentina, a Claudio Casella di SportMade, a Gaetano Vastola, calciatore poggiomarinese che ha raggiunto la Serie A, Yolanda Liccardo dell’Associazione Italo argentina e Massimo Vignati che ha portato a Poggiomarino il suo tesoro: il museo Maradona. Solo insieme si può. Lo insegna il calcio. Lo insegna lo sport». Un appuntamento a cui si è unito il Museo Itinerante di Diego Armando Maradona.