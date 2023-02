La storia di Angela Celentano, la bambina scomparsa sul Monte Faito nel 1996, è una delle più misteriose d’Italia. Sparì il 10 agosto di quell’anno, mentre faceva una passeggiata sulle montagne insieme a un’amichetta. Da allora nessuna traccia di lei, nonostante le numerose ricerche e le indagini svolte dalla polizia. Ma adesso, dopo 27 anni, sembra che ci sia una nuova pista che potrebbe portare alla sua scomparsa. Secondo quanto riferito dall’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, la madre della ragazza avrebbe riconosciuto la figlia in una foto di una giovane modella sudamericana. “Questa è lei”, avrebbe detto la donna piangendo, guardando la foto della ragazza. “Siamo riusciti ad acquisire delle immagini ed è stato emozionante quello che ha detto Maria quando ha visto questa foto”, ha riferito l’avvocato ai microfoni del Tgr Rai Campania.

La somiglianza tra i lineamenti del viso delle due ragazze sarebbe molto forte, ma ci sarebbe anche un altro dettaglio che fa pensare alla possibilità che si tratti di Angela: una voglia sulla schiena. Come ha spiegato l’avvocato, Angela aveva una voglia sulla parte destra della schiena, mentre la modella ce l’ha proprio al centro. Tuttavia, una dermatologa interpellata dalla famiglia Celentano avrebbe spiegato che è possibile che la voglia si sia trasferita al centro a causa della crescita della ragazza.

Ma non è solo la somiglianza tra le due ragazze a far pensare che la modella sudamericana potrebbe essere Angela. Come ha spiegato l’avvocato Ferrandino, il padre adottivo della modella avrebbe avuto frequentazioni con la Campania e l’area di Vico Equense, dove viveva la famiglia di Angela. Questo elemento, insieme alla somiglianza fisica e alla voglia sulla schiena, sarebbe un’ulteriore conferma per la famiglia Celentano della possibilità che si tratti della loro figlia scomparsa.