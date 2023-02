Il caso di Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito, ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso per anni. Dopo tanto tempo, sembra che finalmente si possa arrivare ad una svolta grazie all’esame del DNA della modella venezuelana Celeste Ruiz, l’esito è atteso per oggi. I risultati del test genetico potrebbero essere due: il DNA di Celeste potrebbe non essere compatibile con quello dei genitori di Angela, oppure potrebbe confermare il rapporto di parentela e quindi confermare che la modella sudamericana è Angela. Se il secondo scenario si dovesse verificare, sarebbe una notizia incredibile e straordinaria. Dopo 27 anni, la famiglia di Angela potrebbe finalmente sapere cosa è successo alla loro bambina.

La somiglianza somatica tra Celeste e le sorelle di Angela potrebbe essere una questione soggettiva, ma il DNA è una prova concreta. Il confronto tra il campione di Celeste e quello dei genitori di Angela porterà alla certezza totale di un rapporto filiale o alla sua esclusione. La mamma di Angela sembra essere certa che Celeste sia la sua figlia, non solo per la somiglianza fisica ma anche per alcuni dettagli personali, come la voglia di caffè nello stesso punto in cui l’aveva la piccola Celentano.