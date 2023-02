La “truffa dello specchietto” si ripete a Sant’Anastasia in Via Delle Gemme, un modus operandi utilizzato da malintenzionati per estorcere denaro alle vittime. In pratica, il truffatore finge di essere urtato o di aver urtato l’auto della vittima, chiedendo un risarcimento immediato per i danni provocati. Spesso il danno è solo apparente, ma la vittima, spaventata e desiderosa di risolvere la questione, accetta di pagare.

Tuttavia, in questo caso, il presunto truffatore è finito arrestato grazie alla prontezza dei carabinieri che, in borghese e a bordo di un’auto civetta, hanno notato la scena e sono intervenuti prontamente. Il presunto danneggiato aveva chiesto un risarcimento di soli 50 euro, ma anche in questo caso è importante ricordare che ogni tentativo di truffa è segnalato alle autorità competenti.

L’arresto del 34enne di Pollena Trocchia che dovrà rispondere del reato di truffa è un segnale importante per chi tenta di commettere simili illeciti: le forze dell’ordine sono sempre vigili e pronte ad intervenire per proteggere i cittadini onesti. Inoltre, è importante che ciascuno di noi mantenga sempre la massima attenzione e cautela quando si trova sulla strada, evitando di cadere in trappole e restando sempre vigili e pronti a segnalare eventuali episodi sospetti.