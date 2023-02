La preparazione per il matrimonio in Italia sta diventando sempre più complessa e concentrata sulla bellezza estetica. Un gran numero di donne si rivolge ai chirurghi estetici nell’anno precedente il matrimonio, ma il 20% resta insoddisfatto dei risultati e cerca un altro chirurgo prima del giorno delle nozze. Allo stesso modo, l’80% delle donne giovani e in sovrappeso cerca l’aiuto di un nutrizionista e di un personal trainer nei mesi precedenti il matrimonio. Una tendenza sbarcata adesso anche a Napoli e dintorni. Anche molti parenti delle spose e futuri mariti utilizzano il PRP per migliorare l’incarnato del volto. L’attenzione alla bellezza estetica è diventata una parte importante del matrimonio, ma meno importante è la costruzione di una coppia solida.

La spesa media per un matrimonio in Italia supera i 20.000 euro e il giro d’affari dei matrimoni arriva a molti miliardi di euro all’anno. Tuttavia, c’è una mancanza di garanzie di affidabilità quando si scelgono figure professionali, come nutrizionisti, personal trainer e chirurghi estetici, attraverso i social network. Per questo, il presidente di Fashion Week Milano Moda ha chiesto al Parlamento di regolamentare le professioni in campo di medicina estetica e di monitorare i social e i siti che si occupano di chirurgia estetica. I medici e chirurghi estetici hanno sottolineato l’importanza di una specializzazione nel settore e hanno consigliato di evitare modelli irraggiungibili e di non farsi ingannare dalle immagini false presenti sui social network.