L’incendio che si è verificato nella tarda serata di ieri a Serino (Avellino), frazione San Biagio, è per fortuna prontamente gestito dal proprietario del veicolo, che ha avuto la prontezza di spegnere le fiamme prima che potessero causare danni più gravi. Tuttavia, il fatto che sia stato necessario intervenire in questo modo sottolinea l’importanza di mantenere un alto grado di attenzione e di prontezza in presenza di situazioni di questo tipo. Si tratta del quinto incendio in poche settimane nella zona. Le indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra sono un segnale della serietà con cui le autorità locali affrontano il problema dell’incendio doloso, che rappresenta un pericolo per la vita delle persone e per la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato.

In un momento in cui l’Italia è ancora alle prese con la crisi sanitaria causata dal Covid-19, è fondamentale che le autorità locali e i cittadini stiano in guardia anche nei confronti di altre situazioni di emergenza, come quella verificatasi a Serino. Solo una continua attenzione e una pronta reazione possono permettere di evitare danni maggiori e di salvare vite umane.