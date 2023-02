Un Daspo è emesso dal questore di Foggia nei confronti di un ultras della Cavese per l’aggressione ai danni dell’allenatore della Nocerina, avvenuta lo scorso 19 febbraio nell’area di servizio Ofanto Nord. Qui, secondo quanto ricostruito dalle indagini della Digos di Foggia e dai poliziotti del Commissariato di Cerignola, con la collaborazione della Digos di Salerno e dei Commissariati di Cava de’ Tirreni e di Nocera Inferiore, si sono incontrati la squadra della Nocerina, che faceva rientro dalla trasferta di Brindisi, e quattro pullman di tifosi della Cavese che avevano seguito la squadra nella trasferta di Fasano (Brindisi).

Durante la sosta, alcuni tifosi della Cavese hanno assunto atteggiamenti provocatori nei confronti dei giocatori e della dirigenza della squadra nocerina, sfociati in un pugno sferrato da un supporter cavese all’allenatore rossonero. Le prime indagini compiute dalla Polizia hanno permesso l’identificazione di un ultras cavese, nei confronti del quale è emesso un Daspo di 8 anni con obbligo di firma per 3 anni. Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati all’identificazione di altri tifosi che hanno partecipato all’aggressione.