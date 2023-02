I Carabinieri del Nas di Napoli hanno effettuato un controllo all’interno di un supermercato nella città partenopea, nell’ambito di una campagna mirata per garantire la sicurezza alimentare lungo la filiera della carne. Durante l’ispezione, sono trovati oltre 140 chili di salumi privi di rintracciabilità, il che ha portato al sequestro amministrativo degli alimenti. Inoltre, i Carabinieri del Nas hanno anche disposto il divieto di immissione in commercio di 45 chili di prodotti alimentari scaduti, tra cui formaggi confezionati, pane e olio. Al termine dell’attività, sono elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro.

Il controllo svolto dal Nas di Napoli è particolarmente importante in quanto mira a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. La rintracciabilità dei prodotti alimentari, in particolare della carne e dei salumi, è fondamentale per garantire la sicurezza e la tracciabilità lungo tutta la filiera, dalla produzione alla vendita al dettaglio.