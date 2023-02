Il sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci, Ciro Buonajuto, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione attuale della Protezione Civile in Italia. Secondo Buonajuto, i sindaci sono lasciati soli e senza strumenti per affrontare situazioni di emergenza come quella che si è verificata nella notte. La Protezione Civile ha diramato stamane un’allerta rossa per rischio maremoto e ha chiesto l’evacuazione della popolazione a ridosso della fascia costiera. Tuttavia, secondo il sindaco, i primi cittadini si sono trovati ad affrontare questa sfida da soli, senza il supporto necessario.

Buonajuto ha sottolineato che i sindaci avevano a disposizione solo i dipendenti comunali e alcuni agenti di Polizia locale per obbligare la popolazione a lasciare le loro case in piena notte. Questo, secondo il sindaco, dimostra che c’è ancora molto lavoro da fare per rafforzare e supportare la Protezione Civile locale.

In questa situazione di incertezza e preoccupazione, Buonajuto ha lanciato un appello al Governo affinché intervenga e investa sulla Protezione Civile locale. Il sindaco ha rimarcato che la realtà dei fatti dimostra che c’è ancora molto lavoro da fare per garantire che i primi cittadini siano preparati e in grado di affrontare situazioni di emergenza.

In definitiva, la situazione descritta dal sindaco Buonajuto mette in luce la necessità di un maggiore impegno da parte del Governo per rafforzare e supportare la Protezione Civile locale, al fine di garantire la sicurezza e la protezione della popolazione.