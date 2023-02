L’aumento delle spese sta mettendo in difficoltà molte famiglie, che sono costrette a ridurre i propri acquisti. Al tempo stesso, sta causando una diminuzione degli introiti delle attività commerciali, che vedono un calo dei consumi e quindi delle vendite. La situazione è particolarmente critica per i negozi di vicinato, che si trovano ad affrontare una concorrenza sempre più difficile da parte dei grandi centri commerciali. La speculazione sta inoltre alimentando i prezzi dei carburanti, che rappresentano un costo importante per le attività commerciali e per le famiglie. Una situazione che in Campania è da allarme, visti gli aumenti dalle bollette fino ai carburanti.

Confesercenti Campania sta denunciando questa situazione e chiede interventi mirati per aiutare le attività commerciali a superare questo momento difficile. In un contesto di inflazione galoppante, è importante che vengano messe in atto politiche che sostengano le famiglie e le attività commerciali nella regione, per garantire un futuro stabile e prospero per tutti.