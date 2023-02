Nelle scorse settimane sono segnalati diversi furti di gruppi ottici da auto nei comuni di Nocera Inferiore, Pagani e Roccapiemonte. I ladri sembrano essere particolarmente interessati ai gruppi ottici posteriori delle Fiat Panda. Si teme che si tratti di una banda specializzata in questo tipo di furti, che mira a smontare pezzi d’auto per rivenderli sul mercato nero. Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere: lo scorso dicembre, la Procura di Latina ha concluso un’indagine su un gruppo di persone specializzate in furti di auto del gruppo Fiat, in particolare Fiat 500 e Panda, accusate di ricettazione e riciclaggio.

Si tratta di un fenomeno che può causare non solo danni economici ai proprietari di auto colpite, ma anche pericoli per la sicurezza stradale, se i pezzi rubati sono utilizzati per riparazioni non conformi alle norme. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili dei furti e prevenire eventuali reiterazioni del fenomeno.