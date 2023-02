Un uomo di 53 anni dell’Alta Irpinia è finito vittima di un crudele tentativo di estorsione online. Secondo quanto riportato dalla polizia, la vittima è contattata su una piattaforma di messaggistica online da una persona che si faceva passare per una donna. Nel corso della conversazione, la vittima è finita indotta a mostrarsi completamente nuda durante una videochiamata. Successivamente, la stessa persona ha contattato di nuovo la vittima e ha chiesto una somma di 5.000 euro per cancellare la registrazione della videochiamata e impedirne la divulgazione sul web. La vittima, ovviamente sconvolta, si è rivolta alla polizia che, attraverso le proprie indagini, è riuscita a identificare uno dei presunti responsabili, un cittadino gambiano di 25 anni residente in provincia di Napoli.

Gli agenti del commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di tentata estorsione e sostituzione di persona. La polizia ha espresso la propria solidarietà alla vittima e ha invitato tutti coloro che potrebbero essere vittime di questo tipo di crimini a denunciarli immediatamente.

Questo caso è solo un esempio della crescente problematica della criminalità informatica e della necessità di essere molto attenti e cauti quando si naviga su Internet e si comunica con persone sconosciute. La polizia raccomanda di non fornire mai informazioni personali o sensibili su Internet e di non inviare mai denaro a persone sconosciute.