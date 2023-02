La battaglia di Larissa Venezia è durata cinque giorni. La lotta della giovane infermiera siciliana purtroppo si è conclusa con la sua morte. Larissa Venezia aveva 30 anni e lavorava come infermiera a Catania. Era fidanzata con Diego Lauria, anch’esso infermiere, di un anno più giovane di lei. I due erano molto innamorati e condividevano molte passioni, tra cui quella per i viaggi e per le moto. Purtroppo, la loro vita è finita stroncata da un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso venerdì sulla Rosolini-Noto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che la moto su cui viaggiavano i due innamorati sia entrata in collisione con una Fiat Panda. Diego Lauria è morto sul colpo, mentre Larissa l’hanno trasportata all’ospedale con gravi ferite.

Dopo alcuni giorni di speranza e apprensione, la giovane infermiera non ce l’ha fatta e è morta mercoledì all’ospedale di Catania. I suoi famigliari hanno deciso di donare i suoi organi, per aiutare altre persone in difficoltà. La morte di Larissa ha suscitato grande dolore e commozione in molti, soprattutto tra i colleghi infermieri e i suoi amici sui social network. Molti hanno ricordato la sua gentilezza, il suo coraggio e il suo impegno nel lavoro. Le condoglianze sono state rivolte alla sua famiglia e a quella di Diego, che ha perso la vita insieme a lei.