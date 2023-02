L’acquisto online sta diventando sempre più popolare e conveniente per molte persone, ma purtroppo ci sono anche alcuni rischi legati all’utilizzo di questo tipo di servizi. Uno di questi rischi è la truffa, come nel caso della casalinga di Dolianova, nel sud Sardegna, che aveva acquistato un robot da cucina su un sito web e aveva pagato l’importo richiesto con una carta postepay in uso al venditore/inserzionista. Purtroppo, non appena il venditore aveva ricevuto il denaro, non aveva proceduto al regolare invio della merce e si era reso irreperibile, lasciando la casalinga senza il prodotto che aveva acquistato e senza il proprio denaro. Fortunatamente, l’attività investigativa svolta dai Carabinieri locali ha permesso di identificare il responsabile e di evidenziare elementi di reità a suo carico.

Un 47enne di Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è quindi denunciato per truffa ai danni della casalinga. Questo dimostra che anche se la tecnologia sta facendo passi da gigante, ci sono ancora persone che approfittano della situazione per truffare gli altri. Ecco perché è importante essere sempre vigilantes e informati su come proteggere se stessi durante gli acquisti online.