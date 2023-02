Lutto nelle comunità di Arienzo e San Felice a Cancello. La dipendente dell’ufficio Protocollo del Comune di Arienzo, Assunta Carfora, è scomparsa all’età di 58 anni. La triste notizia della sua morte è data dal sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida, con un post su Facebook. Assunta Carfora era molto conosciuta e apprezzata sia nella sua comunità che nel suo posto di lavoro. Era una dipendente modello e un’ottima collega, sempre disponibile e sorridente. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta. La donna ha perso la vita a causa di un aneurisma, mentre accompagnava la sorella al Cardarelli di Napoli per un controllo medico. La sua morte improvvisa ha causato un senso di sgomento e di dolore tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

Il sindaco di Arienzo ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia della defunta e ha espresso il suo desiderio che la terra le sia lieve. Questa perdita è una grande sofferenza per la comunità e per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere Assunta. In questo momento difficile, è importante che la famiglia e gli amici abbiano il sostegno e la vicinanza di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere questa persona eccezionale. La sua memoria rimarrà per sempre viva nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta.